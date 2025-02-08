В США одобрили запрет соцсетей для детей младше 13 лет

Законопроект также обязывает школы, получающие федеральные средства, ограничить доступ к социальным сетям в своих сетях и устройствах. Однако некоторые сомневаются, что запрет социальных сетей действительно улучшит психическое здоровье — европейское исследование не выявило существенной разницы в самочувствии учеников школ с ограничительными правилами пользования телефоном и школ с более мягкими правилами.

Несмотря на то, что законопроект направлен на защиту детей, некоторые группы утверждают, что он может «нанести ущерб конфиденциальности цифровых данных и свободе слова». NetChoice, представляющая интересы крупных технологических компаний, подала несколько исков против аналогичных законов штатов, утверждая, что они «ограничивают свободу слова и нарушают права на частную жизнь».

Теперь законопроект переходит на рассмотрение Сената в полном составе.