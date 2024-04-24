Законодатели США уже давно выражают обеспокоенность по поводу потенциального влияния Китая на TikTok, ссылаясь на риски для «национальной безопасности». Это стало причиной многолетних усилий по полному запрету приложения. Однако были высказаны опасения по поводу «последствий для свободы слова и миллионов американских пользователей».

Вопрос о TikTok стал политически острым. В то время как одни законодатели считают, что запрет необходим, другие подчеркивают популярность приложения и его растущую роль в политических кампаниях.

Ранее TikTok уже оспаривал подобные попытки запретить или ограничить его деятельность. Компания заявила о своем намерении бороться в суде с законопроектом об отмене запрета, если он будет подписан.