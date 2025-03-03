В США появился «Uber для телохранителей». Вооруженная охрана по требованию

Protector привлек к себе внимание благодаря вирусным видео на TikTok, но на самом деле это были платные рекламные акции. Свою роль в стремительном росте приложения сыграл Никита Бир, известный неоднозначными маркетинговыми тактиками.

Несмотря на ранний ажиотаж — 97 000 загрузок за первую неделю — долгосрочный успех Protector неясен. Он нацелен на богатых людей, которые чувствуют себя небезопасно, ссылаясь на такие инциденты, как убийство руководителя медицинского учреждения. Однако у большинства высокопоставленных лиц уже есть службы безопасности.