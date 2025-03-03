В США появился «Uber для телохранителей». Вооруженная охрана по требованию

Опубликовано 03 марта 2025, 11:151 мин.
В США появился «Uber для телохранителей». Вооруженная охрана по требованиюПочасовая оплата
Новое приложение под названием Protector позволяет пользователям нанимать вооруженных телохранителей так же легко, как заказывать Uber, пишут СМИ. Запущенное в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, оно стоит не менее 1000 долларов за пятичасовую охрану плюс 129 долларов ежегодного членского взноса. Приложение обещает защиту высшего уровня с охранниками, которые являются действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных органов.
Protector привлек к себе внимание благодаря вирусным видео на TikTok, но на самом деле это были платные рекламные акции. Свою роль в стремительном росте приложения сыграл Никита Бир, известный неоднозначными маркетинговыми тактиками.
Несмотря на ранний ажиотаж — 97 000 загрузок за первую неделю — долгосрочный успех Protector неясен. Он нацелен на богатых людей, которые чувствуют себя небезопасно, ссылаясь на такие инциденты, как убийство руководителя медицинского учреждения. Однако у большинства высокопоставленных лиц уже есть службы безопасности.