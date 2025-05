В США предложили создать софт для борьбы с дипфейк-порно

Новый софт нужен дzля реализации закона Take It Down Act, который недавно был принят Палатой представителей и криминализирует создание порнографических дипфейков — поддельных видео или изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, где используется лицо реального человека без его согласия.

По словам Хан, существующая инфраструктура FTC не справляется с масштабом проблемы, так как дипфейки распространяются стремительно, а их жертвы, включая подростков, сталкиваются с серьёзными психологическими последствиями. Новая система будет изолирована от других баз данных FTC, чтобы минимизировать риски утечек. Хан также подчеркнула необходимость найма экспертов для управления системой и обучения персонала.

Закон Take It Down Act, поддержанный обеими партиями, уже прошёл Сенат и ожидает подписи президента.