В США предложили убрать некоторые из самых «бессмысленных» правил для паролей

Исторически сложилось так, что организации требуют от пользователей часто менять пароли каждые один-три месяца, и эта практика уходит корнями в «устаревшие представления о безопасности». Однако NIST утверждает, что при использовании надежных паролей, сгенерированных случайным образом, частая смена может привести к ослаблению пароля, поскольку пользователи предпочитают более простые пароли, которые они могут запомнить. Новые рекомендации предусматривают минимальную длину пароля в 15 символов, при этом разрешается использовать символы Юникода.

Кроме того, NIST предписывает организациям не навязывать сложные правила составления паролей и не заставлять пользователей добавлять контрольные вопросы.

NIST приглашает общественность высказать свои замечания по предложенным рекомендациям до 7 октября.