В США предложили запретить браки между людьми и ИИ-чатботами

Опубликовано 15 октября 2025, 16:151 мин.
В США предложили запретить браки между людьми и ИИ-чатботамиСовременные проблемы…
В законодательном собрании штата Огайо обсуждают брак, но на этот раз речь идёт не о людях, а о союзах между людьми и ИИ-программами. Депутат Таддеус Клэггетт предложил законопроект HB 469, который запрещает регистрация браков с ИИ и признание ИИ юридическими лицами.
Согласно документу, чатботы не смогут быть супругами, партнёрами по дому или обладать любым правовым статусом, аналогичным браку. Любые попытки заключить такой союз будут юридически недействительными.
По словам Клэггетта, цель законопроекта — сохранить права человека. Он хочет предотвратить ситуации, когда ИИ получал бы права, которые обычно принадлежат человеку, например возможность распоряжаться финансами или выступать доверенным лицом. Депутат отметил, что речь идёт не о запрете «эмоциональной привязанности» к чатботам, а о том, чтобы ИИ не мог юридически заменить человека.
Интерес к бракам с чатботами, по данным местных СМИ, растёт: некоторые люди признаются, что чувствуют более глубокую связь с ИИ, чем с реальными партнёрами.