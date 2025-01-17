В США приняли простого канадца за гендиректора китайского аналога TikTok

В своем видео Джерри, сидя за столом, объяснил, как использовать RedNote для поиска советов о ресторанах, покупках и макияже. Он призвал пользователей продолжать делиться своими мнениями в социальных сетях, сравнив RedNote с такими платформами, как Twitter и YouTube. Несмотря на прямолинейность своих советов, Джерри никогда не претендовал на роль генерального директора. На самом деле компания RedNote была основана в 2013 году Мирандой Ку и Чарльвином Мао в Шанхае.

Видео Джерри даже привлекло внимание нью-йоркского телеканала Fox5, который по ошибке назвал его генеральным директором. Позже Джерри пояснил в последующем видео, что он обычный пользователь из Ванкувера, Канада, который понятия не имеет, почему его приняли за генерального директора RedNote.

Он поблагодарил зрителей за добрые комментарии и призвал их наслаждаться платформой.