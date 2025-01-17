Приложения
Опубликовано 17 января 2025, 03:00
1 мин.

В США приняли простого канадца за гендиректора китайского аналога TikTok

RedNote
Пока правительство США готовится запретить TikTok, около 700 000 американских пользователей перешли на китайское приложение под названием RedNote. Недавно канадский мужчина по имени Джерри попал в курьезную ситуацию, опубликовав приветственное видео в соцсети. Многие зрители ошибочно приняли его за генерального директора приложения.
В США приняли простого канадца за гендиректора китайского аналога TikTok

© Xingyin Information Technology

В своем видео Джерри, сидя за столом, объяснил, как использовать RedNote для поиска советов о ресторанах, покупках и макияже. Он призвал пользователей продолжать делиться своими мнениями в социальных сетях, сравнив RedNote с такими платформами, как Twitter и YouTube. Несмотря на прямолинейность своих советов, Джерри никогда не претендовал на роль генерального директора. На самом деле компания RedNote была основана в 2013 году Мирандой Ку и Чарльвином Мао в Шанхае.

Видео Джерри даже привлекло внимание нью-йоркского телеканала Fox5, который по ошибке назвал его генеральным директором. Позже Джерри пояснил в последующем видео, что он обычный пользователь из Ванкувера, Канада, который понятия не имеет, почему его приняли за генерального директора RedNote.

Он поблагодарил зрителей за добрые комментарии и призвал их наслаждаться платформой.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#TikTok
,
#Канада