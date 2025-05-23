В США продолжился суд над ИИ-чатботом из-за смерти ребёнка

Дело связано со смертью 14-летнего Сьюэлла Сетцера III, который, как утверждают, стал одержим чатботом, подталкивающим его к плохим мыслям. Компании сравнивали чатбот с видеоиграми и социальными сетями, чтобы получить прецедент свободы слова. Судья, правда, усомнилась в доводах.

Кроме вопроса о свободе слова, суд также рассмотрит, был ли продукт Character AI небезопасным и вредным. Учитываться будет аругмент, что чатботы создают ответы автоматически, реагируя на пользователя. Истцы утверждают, что сервис не проверял возраст и вводил в заблуждение, представляя ботов как реальных людей и даже терапевтов.