В США протестировали китайский ИИ-генератор видео Minimax

Kling может генерировать высококачественные видео 1080p, но на данный момент доступен только пользователям с китайскими телефонными номерами. Video-01 компании Minimax, доступный через платформу Hailuo AI, позволяет любому создавать видеоролики. Ars Technica протестировал video-01, используя запросы, ранее использовавшиеся с Runway Gen-3.

Результаты Minimax были похожи на результаты Gen-3, с некоторыми отличиями. Но в целом всё выглядело очень и очень неплохо. Примеры можно глянуть в источнике.

Эти модели отлично справляются с комбинированием концепций из своих обучающих данных, но испытывают трудности с совершенно новыми сценариями, то есть, если в исходном наборе данных не было видео с древнетюркской маской, то сгенерировать моделям будет сложно.

Несмотря на ограничения, Minimax показывает отличные результаты.