В США раскритиковали отмену отписки от сервисов «в один клик»

Суд постановил, что Федеральная торговая комиссия (FTC) не соблюла все этапы, предусмотренные законом при принятии такого правила. Хотя судьи согласились, что многие люди действительно сталкиваются с трудностями при отмене подписок, они сочли, что нарушение процедур — серьёзная ошибка.

Согласно закону, если новое правило может повлиять на экономику более чем на 100 миллионов долларов в год, требуется предварительный экономический анализ. FTC решила, что правило не вызовет таких затрат, но внутреннее расследование показало обратное. Однако даже после этого комиссия не провела нужный анализ вовремя.

Из-за этого компании якобы не смогли вовремя изучить предложение и подать свои замечания. Суд указал, что это могло повлиять на финальную версию правила.