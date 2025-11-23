В США рассмотрели меры против рекламной монополии Google

Министерство юстиции США предлагает заставить Google продать свою биржу AdX и оставить возможность продажи сервера объявлений для издателей. Google утверждает, что достаточно изменить поведение компании, без разделения бизнеса. Ранее судья уже признала, что Google незаконно монополизировала два сегмента рынка рекламных технологий и связывала между собой два своих продукта.

Судья понимает, что Google, скорее всего, обжалует решение, и в этом случае принудительные меры будут трудно выполнить. Поведенческие изменения, по её словам, могут быть реализованы быстрее.

Судья отмечает, что если затянуть решение, рынок может измениться.