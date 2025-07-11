В США решили проверить чат-боты из-за плохого отношения к Трампу

Бейли утверждает, что чат-боты распространяют ложную информацию, и это может нарушать закон Миссури о защите потребителей. Он также упомянул, что Microsoft Copilot вообще отказался отвечать на вопрос о рейтинге президентов, а другие боты дали ответы, которые Бейли назвал «вводящими в заблуждение».

Это не первый случай, когда Бейли выступает против технологических компаний. Ранее он участвовал в судебном иске против администрации Байдена, обвиняя её в давлении на соцсети для подавления консервативных голосов. Некоторые критики считают действия Бейли попыткой заставить ИИ хвалить Трампа, что, по их мнению, противоречит свободе слова.