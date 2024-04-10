Опубликовано 10 апреля 2024, 13:30
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В США решили запретить гражданам использовать продукты «Лаборатории Касперского»Прикрываясь нацбезопасностью
Правительство США намерено запретить американским гражданам и компаниям использовать любое программное обеспечение, разработанное «Лабораторией Касперского». Об этом решении, продиктованном соображениями национальной безопасности, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Их слова передает Лента.ру.
Запрет, который, как ожидается, вступит в силу уже в мае, распространяется как на государственные структуры, так и на частные предприятия, что является беспрецедентным шагом. В то время как государственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение российского разработчика, предстоящие ограничения будут действовать более широко.
Решение о внесении «Лаборатории Касперского» в черный список было принято в 2022 году, наряду с двумя китайскими компаниями, на основании «угроз национальной безопасности».