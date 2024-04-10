В США решили запретить гражданам использовать продукты «Лаборатории Касперского»

Запрет, который, как ожидается, вступит в силу уже в мае, распространяется как на государственные структуры, так и на частные предприятия, что является беспрецедентным шагом. В то время как государственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение российского разработчика, предстоящие ограничения будут действовать более широко.

Решение о внесении «Лаборатории Касперского» в черный список было принято в 2022 году, наряду с двумя китайскими компаниями, на основании «угроз национальной безопасности».