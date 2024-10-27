В США словами «для большинства не проблема» оценили ограничения интернет-трафика

Опубликовано 27 октября 2024, 17:061 мин.
В США словами «для большинства не проблема» оценили ограничения интернет-трафикаOpenVault высказывается
Американский регулятор FCC начал исследование ограничений на интернет-трафик, чтобы понять, как они влияют на пользователей. Несмотря на более чем 600 жалоб о том, что ограничения затрудняют использование интернета, генеральный директор OpenVault Марк Трюдо утверждает, что для большинства людей они не являются проблемой. Многие провайдеры, такие как Cox и Xfinity, устанавливают лимиты выше одного терабайта, что, по его словам, превышает потребности большинства пользователей.
Во время пандемии COVID-19 многие интернет-провайдеры временно сняли ограничения, чтобы поддержать возросшее потребление, некоторые сохранили эти послабления. По словам Трюдо, изначально лимиты были направлены на «балансировку сети», а не на «увеличение доходов».
Согласно OpenVault, средний пользователь потратитл около 586 ГБ в месяц во втором квартале 2024 года, что больше, чем 534 ГБ в 2023 году. Тем не менее, представитель Ookla Брайан Дарр отметил, что многие пользователи не осознают свой объем потребляемых данных.