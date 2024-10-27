В США словами «для большинства не проблема» оценили ограничения интернет-трафика

Во время пандемии COVID-19 многие интернет-провайдеры временно сняли ограничения, чтобы поддержать возросшее потребление, некоторые сохранили эти послабления. По словам Трюдо, изначально лимиты были направлены на «балансировку сети», а не на «увеличение доходов».

Согласно OpenVault, средний пользователь потратитл около 586 ГБ в месяц во втором квартале 2024 года, что больше, чем 534 ГБ в 2023 году. Тем не менее, представитель Ookla Брайан Дарр отметил, что многие пользователи не осознают свой объем потребляемых данных.