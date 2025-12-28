Приложения
В США соцсети обяжут показывать предупреждения, похожие на надписи на сигаретах

Власти штата Нью-Йорк приняли закон, который обязывает социальные сети показывать предупреждающие сообщения, похожие на надписи на пачках сигарет.
Требование касается платформ, которые используют функции, «способные вызывать привыкание». Среди них — бесконечная прокрутка ленты, автоматическое воспроизведение видео, счётчики лайков и рекомендации, управляемые алгоритмами. По мнению властей, такие функции «могут негативно влиять на психическое здоровье, особенно у детей и подростков».

Предупреждения будут появляться, когда пользователь «впервые взаимодействует» с одной из этих функций. Затем они будут показываться повторно через определённые промежутки времени.

