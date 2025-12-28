В США соцсети обяжут показывать предупреждения, похожие на надписи на сигаретах

Опубликовано 28 декабря 2025, 22:321 мин.
В США соцсети обяжут показывать предупреждения, похожие на надписи на сигаретахО возможном вреде
Власти штата Нью-Йорк приняли закон, который обязывает социальные сети показывать предупреждающие сообщения, похожие на надписи на пачках сигарет.
© Ferra.ru
Требование касается платформ, которые используют функции, «способные вызывать привыкание». Среди них — бесконечная прокрутка ленты, автоматическое воспроизведение видео, счётчики лайков и рекомендации, управляемые алгоритмами. По мнению властей, такие функции «могут негативно влиять на психическое здоровье, особенно у детей и подростков».
Предупреждения будут появляться, когда пользователь «впервые взаимодействует» с одной из этих функций. Затем они будут показываться повторно через определённые промежутки времени.