В США сократили работу агентства по кибербезопасности

Исполняющая обязанности директора CISA Бриджет Бин сообщила сотрудникам, что агентство проводит оценку всех программ по обеспечению безопасности выборов, включая усилия по борьбе с дезинформацией. Финансирование ключевой группы по безопасности выборов, Центра обмена и анализа информации об инфраструктуре выборов, также было прекращено. Несколько сотрудников CISA, занимающихся вопросами безопасности выборов, были отправлены в административный отпуск.

Хотя CISA отрицает наличие цензуры, критики утверждают, что в 2020 году агентство оказывало «влияние» на технологические компании.