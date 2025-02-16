В США сократили работу агентства по кибербезопасности

Опубликовано 16 февраля 2025, 08:151 мин.
В США сократили работу агентства по кибербезопасностиИ инфраструктурной безопасности
Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) прекратило свою деятельность по обеспечению безопасности выборов и пересматривает всю работу, проделанную с 2017 года, говорится в служебной записке, полученной WIRED. Эта пауза возникла после «политического давления» со стороны президента Дональда Трампа, который утверждает, что прошлые выборы были сфальсифицированы.
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Исполняющая обязанности директора CISA Бриджет Бин сообщила сотрудникам, что агентство проводит оценку всех программ по обеспечению безопасности выборов, включая усилия по борьбе с дезинформацией. Финансирование ключевой группы по безопасности выборов, Центра обмена и анализа информации об инфраструктуре выборов, также было прекращено. Несколько сотрудников CISA, занимающихся вопросами безопасности выборов, были отправлены в административный отпуск.
Хотя CISA отрицает наличие цензуры, критики утверждают, что в 2020 году агентство оказывало «влияние» на технологические компании.