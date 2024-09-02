В США Telegram назвали убежищем для насильников и свободы слова

Опубликовано 02 сентября 2024, 09:451 мин.
В США Telegram назвали убежищем для насильников и свободы словаКому-то дали отмашку?
Telegram, платформа для обмена сообщениями с более чем 950 миллионами пользователей, находится под пристальным вниманием экспертов, которые считают, что она стала одним из крупнейших в интернете прибежищем для людей с больным пристрастием к детям.
Хотя приложение хвалят за его функции конфиденциальности и любовь к свободе слова, критики утверждают, что его подход «все можно» создал «питательную среду» для незаконной деятельности, включая обмен и распространение «материалов о сексуальном насилии над детьми» (CSAM).
Алекс Стамос, директор по информационной безопасности компании SentinelOne, отмечает, что нежелание Telegram сотрудничать с правоохранительными органами и отказ от сканирования на наличие CSAM «привлекли большие группы педофилов». В отличие от американских платформ, Telegram не обязан сообщать о случаях CSAM в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), и, по словам представителя NCMEC, он не проявляет особого интереса к этому.