В США Telegram назвали убежищем для насильников и свободы слова

Хотя приложение хвалят за его функции конфиденциальности и любовь к свободе слова, критики утверждают, что его подход «все можно» создал «питательную среду» для незаконной деятельности, включая обмен и распространение «материалов о сексуальном насилии над детьми» (CSAM).

Алекс Стамос, директор по информационной безопасности компании SentinelOne, отмечает, что нежелание Telegram сотрудничать с правоохранительными органами и отказ от сканирования на наличие CSAM «привлекли большие группы педофилов». В отличие от американских платформ, Telegram не обязан сообщать о случаях CSAM в Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), и, по словам представителя NCMEC, он не проявляет особого интереса к этому.