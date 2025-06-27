Приложения
Опубликовано 27 июня 2025, 18:45
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В США вновь предложили силой закона ослабить хватку над App Store и Google Play

Для сторонних приложений и платежей
В Сенате США вновь предложили законопроект «Открытые рынки приложений» (Open App Markets Act), который должен обязать компании вроде Apple и Google разрешить установку приложений в обход официальных магазинов и использовать сторонние платёжные системы.
В США вновь предложили силой закона ослабить хватку над App Store и Google Play

© Google

Документ подали сенаторы от обеих партий: Марша Блэкберн, Ричард Блюменталь, Эми Клобушар, Дик Дурбин и Майк Ли. Закон будет применяться к магазинам с более чем 50 000 пользователей в месяц — в первую очередь к App Store и Google Play.

Законопроект требует, чтобы владельцы платформ:

Разрешали установку приложений не только из их магазинов.

  • Допускали сторонние платёжные системы.

  • Позволяли разработчикам информировать пользователей о более выгодных ценах за пределами App Store.

  • Не продвигали свои собственные приложения выше других в поиске.

Ранее аналогичный закон уже предлагался в 2021 году, но так и не был вынесен на голосование. Однако теперь шансы на его принятие выше: в Европе уже действуют аналогичные правила, а в США усилилось давление на технологические компании.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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