В США вновь предложили силой закона ослабить хватку над App Store и Google Play

Документ подали сенаторы от обеих партий: Марша Блэкберн, Ричард Блюменталь, Эми Клобушар, Дик Дурбин и Майк Ли. Закон будет применяться к магазинам с более чем 50 000 пользователей в месяц — в первую очередь к App Store и Google Play.

Законопроект требует, чтобы владельцы платформ:

- Разрешали установку приложений не только из их магазинов.

Допускали сторонние платёжные системы.

Позволяли разработчикам информировать пользователей о более выгодных ценах за пределами App Store.

Не продвигали свои собственные приложения выше других в поиске.

Ранее аналогичный закон уже предлагался в 2021 году, но так и не был вынесен на голосование. Однако теперь шансы на его принятие выше: в Европе уже действуют аналогичные правила, а в США усилилось давление на технологические компании.