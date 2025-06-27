В США вновь предложили силой закона ослабить хватку над App Store и Google Play

В США вновь предложили силой закона ослабить хватку над App Store и Google PlayДля сторонних приложений и платежей
Документ подали сенаторы от обеих партий: Марша Блэкберн, Ричард Блюменталь, Эми Клобушар, Дик Дурбин и Майк Ли. Закон будет применяться к магазинам с более чем 50 000 пользователей в месяц — в первую очередь к App Store и Google Play.
Законопроект требует, чтобы владельцы платформ:
- Разрешали установку приложений не только из их магазинов.
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Допускали сторонние платёжные системы.
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Позволяли разработчикам информировать пользователей о более выгодных ценах за пределами App Store.
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Не продвигали свои собственные приложения выше других в поиске.
Ранее аналогичный закон уже предлагался в 2021 году, но так и не был вынесен на голосование. Однако теперь шансы на его принятие выше: в Европе уже действуют аналогичные правила, а в США усилилось давление на технологические компании.