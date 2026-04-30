В США закрыли расследование о неправомерном доступе WhatsApp* к перепискам

Расследование длилось почти весь 2025 год. Один из сотрудников ведомства утверждал, что Meta* могла просматривать и хранить любые сообщения — тексты, фото, аудио и видео. Он также намекал на «возможные нарушения закона». Meta* «категорически» отвергла эти обвинения. Само ведомство также сообщило, что не нашло подтверждений этим подозрениям. В итоге проверка была закрыта «без дальнейших действий».

Тем не менее, в прошлом WhatsApp* уже сталкивался с критикой из-за возможных уязвимостей, которые «теоретически могут использоваться третьими сторонами».

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена