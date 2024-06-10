В США завели дело на создателей анонимного криптокошелька Samourai

Опубликовано 10 июня 2024, 02:15
1 мин.
В США завели дело на создателей анонимного криптокошелька SamouraiАнонимизирующего биткоин
Министерство юстиции США предъявило обвинения в "сговоре с целью отмывания денег" создателям кошелька Samourai, инструмента для "анонимизации биткоина". Как сообщает Reason.com, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, разработчики кошелька, обвиняются не в прямом отмывании денег, а в предоставлении инструмента для обеспечения конфиденциальности, который может быть использован другими людьми для незаконной деятельности.
Кошелек Samourai использует метод под названием "coinjoin" для анонимизации биткоин-транзакций путем смешивания их с другими, что эффективно скрывает их происхождение. Родригес описал этот процесс как переплавку золота, создающую новые, неотслеживаемые транзакции биткоина.
Джерри Брито из некоммерческой криптовалютной организации Coin Center считает, что это обвинение может оказать негативное воздействие на разработку инструментов, ориентированных на конфиденциальность. Он утверждает, что такие инструменты крайне важны для защиты финансовой конфиденциальности и предотвращения чрезмерного вмешательства государства.