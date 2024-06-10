В США завели дело на создателей анонимного криптокошелька Samourai

Кошелек Samourai использует метод под названием "coinjoin" для анонимизации биткоин-транзакций путем смешивания их с другими, что эффективно скрывает их происхождение. Родригес описал этот процесс как переплавку золота, создающую новые, неотслеживаемые транзакции биткоина.

Джерри Брито из некоммерческой криптовалютной организации Coin Center считает, что это обвинение может оказать негативное воздействие на разработку инструментов, ориентированных на конфиденциальность. Он утверждает, что такие инструменты крайне важны для защиты финансовой конфиденциальности и предотвращения чрезмерного вмешательства государства.