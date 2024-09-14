В старости вам поможет: ученые научились отличать Альцгеймер и таупатию

Исследовательская группа под руководством профессора Маттиаса Бренделя обнаружила биомаркеры, которые выявляют агрегаты белка тау, характерные для 4R-tau. Это позволяет проводить более точную диагностику в определенных областях мозга, в отличие от обычных анализов спинномозговой жидкости (СМЖ).

Новый диагностический алгоритм, опубликованный в журнале Alzheimer’s and Dementia, объединяет эти методы, повышая точность диагностики и позволяя начать лечение раньше.

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