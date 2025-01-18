В стартап по созданию цифровых двойников городов вложили 1,6 млн евро

Опубликовано 18 января 2025, 18:401 мин.
В стартап по созданию цифровых двойников городов вложили 1,6 млн евроНа программное обеспечение для городского планирования
Scenexus, новый стартап голландской организации TNO, привлек 1,6 млн евро от LUMO Labs для расширения своего программного обеспечения для городского планирования. Scenexus, расположенная в Гааге, использует технологию создания цифрового двойника, чтобы помочь городам планировать и управлять ростом.
По словам соучредителя и генерального директора компании Йеруна Борста, их цель — помочь городам по всему миру использовать эту технологию для создания «устойчивых и процветающих сообществ». Финансирование поможет Scenexus развернуть свою платформу, которая помогает планировщикам и инженерам быстро анализировать «влияние городского развития».
Платформа Scenexus создает цифровые модели городов, позволяя пользователям моделировать изменения и видеть их влияние на дорожное движение, окружающую среду, безопасность и многое другое.
Такие города, как Амстердам, Сан-Диего и Сингапур, уже используют этот инструмент для решения проблем с жильем и пробками.