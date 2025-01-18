В стартап по созданию цифровых двойников городов вложили 1,6 млн евро

По словам соучредителя и генерального директора компании Йеруна Борста, их цель — помочь городам по всему миру использовать эту технологию для создания «устойчивых и процветающих сообществ». Финансирование поможет Scenexus развернуть свою платформу, которая помогает планировщикам и инженерам быстро анализировать «влияние городского развития».

Платформа Scenexus создает цифровые модели городов, позволяя пользователям моделировать изменения и видеть их влияние на дорожное движение, окружающую среду, безопасность и многое другое.

Такие города, как Амстердам, Сан-Диего и Сингапур, уже используют этот инструмент для решения проблем с жильем и пробками.