В суде Илону Маску припомнили сообщение 5-летней давности: им он нарушил закон

Суд оставил в силе решение признать незаконными угрозы Маска по поводу вознаграждения работников. В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter о его позиции в отношении профсоюзов Маск написал: "Но зачем платить профсоюзные взносы и отказываться от опционов на акции просто так?".

Трудовые активисты немедленно обратили внимание на этот твит, а регулирующие органы позже установили, что Маск угрожал работникам. В результате суд обязал Маска удалить этот твит, но на момент написания статьи он был на месте.