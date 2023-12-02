В текстовом редакторе iA Writer появилась функция разделения человеческих слов от ИИ

Ваши слова остаются жирными, выделенными черным цветом, в то время как материалы искусственного интеллекта элегантно переходят в тонкий серый фон, обеспечивая визуальную подсказку о происхождении каждого отрывка.

В отличие от других платформ, которые превращают ИИ в «гострайтера», заменяющего ваш голос, iA Writer предлагает пользователям рассматривать ИИ как партнера по сотрудничеству.

Хотя функция не автоматизирует процесс обнаружения плагиата, она предлагает ручной, но интуитивно понятный процесс.

В настоящее время эта функция доступна в приложениях iA Writer для Mac, iOS и iPadOS, но компания планирует распространить ее на Windows и Android.