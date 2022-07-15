В Telegram можно будет запретить другим присылать вам голосовые сообщения

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В Telegram можно будет запретить другим присылать вам голосовые сообщенияМечта исполняется?
Издание «Код Дурова» сообщило, что в бета-версии Telegram на Android появился опция по запрету для других присылать вам голосовые сообщения.
Сообщается, что такая опция появилась в настройках конфиденциальности. Можно запретить присылать вам голосовые сообщения не всем пользователям. В списке разрешённых можно будет оставить людей из контактов или конкретных собеседников.
Отмечается, что эта «фишка» будет доступна только пользователям Telegram, которые оплатили Premium-подписку. Она стоит 300 рублей.