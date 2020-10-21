В Telegram нашли ботов, которые создают поддельные порноснимки знакомых

Как пишет The Verge, в основном, с помощью ботов создают поддельные фотографии женщин. Оригиналы берут в социальных сетях. Специалисты нашли более 100 тысяч поддельных снимков, которые распространялись в публичных Telegram-каналах. Большинство пользователей, которые делали это, — россияне и жители соседних стран. Журналисты сообщают, что многие из обнаруженных Telegram-каналов всё ещё активны.

В целом, боты-генераторы фейков бесплатны для использования. Но если ничего не заплатить, на полученном снимке будет водяной знак или человек на фото будет частично раздетым. За небольшие деньги можно получить «чистое» изображение. Боты базируются на технологии DeepNude.

Специалисты задали команде Telegram вопрос, почему она разрешает такой контент в мессенджере. Ответ они пока не получили.