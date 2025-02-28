В Telegram нашли платные сообщения в группах

При попытке отправить сообщение в тестовом чате появляется уведомление, что администраторы включили платные сообщения, но эта функция пока недоступна в обычной версии Telegram.

По данным Telegram Info, оплатить отправку сообщений можно будет с помощью «Звёзд» — внутренней валюты мессенджера. Все деньги получают владельцы чатов без комиссии.

Пока неизвестно, когда новая функция появится в стабильной версии Telegram.