В Telegram нашли платные сообщения в группах

Опубликовано 28 февраля 2025, 01:321 мин.
В Telegram нашли платные сообщения в группахПока тестируется
Telegram начал тестировать новую функцию — платные сообщения в групповых чатах. Эту возможность заметили на тестовом сервере мессенджера.
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При попытке отправить сообщение в тестовом чате появляется уведомление, что администраторы включили платные сообщения, но эта функция пока недоступна в обычной версии Telegram.
По данным Telegram Info, оплатить отправку сообщений можно будет с помощью «Звёзд» — внутренней валюты мессенджера. Все деньги получают владельцы чатов без комиссии.
Пока неизвестно, когда новая функция появится в стабильной версии Telegram.