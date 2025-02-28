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Опубликовано 28 февраля 2025, 01:32
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В Telegram нашли платные сообщения в группах

Пока тестируется
Telegram начал тестировать новую функцию — платные сообщения в групповых чатах. Эту возможность заметили на тестовом сервере мессенджера.
В Telegram нашли платные сообщения в группах

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При попытке отправить сообщение в тестовом чате появляется уведомление, что администраторы включили платные сообщения, но эта функция пока недоступна в обычной версии Telegram.

По данным Telegram Info, оплатить отправку сообщений можно будет с помощью «Звёзд» — внутренней валюты мессенджера. Все деньги получают владельцы чатов без комиссии.

Пока неизвестно, когда новая функция появится в стабильной версии Telegram.

Источник:Хабр
Автор:Максим Многословный
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#Telegram
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