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В Telegram нашли продающего номера телефонов пользователей бота
В базе есть и контакты россиян
Журналисты нашли в Telegram бота, который продаёт базу номеров телефонов пользователей Facebook. Среди них есть и контакты россиян.
Это проверило издание vc.ru. Утверждается, что бот способен дать доступ к 500 млн номеров. Помимо российских контактов в базе есть телефонные номера пользователей из США, Канады, Великобритании и 15 других стран.
Журналисты проверили бота и обнаружили, что номера телефонов в нём реальные. Им удалось найти контакты пользователя Facebook, привязанные к личной странице.
Чтобы получить номер телефона, нужно ввести идентификатор аккаунта Facebook. Информация оценивается в $20. Можно купить и десятки тысяч номеров сразу за большую сумму.
Отмечается, что данные в базе бота датируются 2019 годом.