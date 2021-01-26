В Telegram нашли продающего номера телефонов пользователей бота

Это проверило издание vc.ru. Утверждается, что бот способен дать доступ к 500 млн номеров. Помимо российских контактов в базе есть телефонные номера пользователей из США, Канады, Великобритании и 15 других стран.

Журналисты проверили бота и обнаружили, что номера телефонов в нём реальные. Им удалось найти контакты пользователя Facebook, привязанные к личной странице.

Чтобы получить номер телефона, нужно ввести идентификатор аккаунта Facebook. Информация оценивается в $20. Можно купить и десятки тысяч номеров сразу за большую сумму.

Отмечается, что данные в базе бота датируются 2019 годом.