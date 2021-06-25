В Telegram официально появились групповые видеозвонки

Уже с сегодняшнего дня пользователи могут включить видеотранcляцию с камеры или изображения с экрана в голосовом чате любой группы. Это пригодится для проведения рабочих встреч или онлайн-уроков. Отмечается, что лимит в 30 человек скоро будет увеличен. А вот без видеотрансляции уже можно разговаривать с неограниченным числом собеседников. Видеозвонки поддерживаются на всех устройствах.

Помимо этого в мессенджере появились анимированные фоны. Можно создать собственный фон в настройках оформления. Им можно поделиться с друзьями. Также появились новые анимации при отправке сообщений и оповещения о двухэтапной аутентификации.