В Telegram появилась официальная реклама

Об этом сначала сообщило издание «Код Дурова». Утверждается, что был запущен специальный сайт Telegram для рекламной платформы. Но пока на нём ничего не происходит.

СМИ пишут, что рекламные сообщения в мессенджере будут ограничены 160 символами. Также рекламодатели должны будут «подгонять» их под тематику канала, в котором они показываются.

Чуть позже сам Павел Дуров сообщил, что скоро в каналах Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения. При этом большинство пользователей могут вообще этого не заметить. Рекламу не будут показывать в списке чатов, личных беседах или группах. Она появится только в больших каналах. Дуров утверждает, что для показа рекламы не будут использоваться личные данные пользователей. Сами рекламные объявления будут выглядеть ненавязчиво — без внешних ссылок или фотографий.

В августе Telegram уже тестировал рекламный пост, помеченный надписью Sponsored.