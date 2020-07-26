В Telegram появились анимированные аватарки и видеозвонки

Что касается анимированных аватарок, то их можно легко поставить в меню настроек профиля. Можно выбрать видео из галереи или снять новое.

Также в Telegram увеличили лимит для отправляемых файлов — теперь можно отправить медиа любого типа весом до 2 ГБ. Обновился раздел «люди рядом» (находится в «Контактах», Contacts). Там можно увидеть информацию о расстоянии, на котором от пользователя находится собеседник. Нужно только, чтобы последний писал из раздела «люди рядом». Кроме того, в новых чатах из этого раздела предлагаются стикеры для быстрого приветствия. Во всех чатах появились новые анимированные эмодзи, в частности футбольный мяч, которым можно попробовать «забить гол». В приложении на Android улучшили редактор медиа: теперь можно поворачивать и кадрировать видеозаписи.

Видеозвонки, судя по всему, доступны в качестве эксперимента только владельцам iPhone. Чтобы их активировать, нужно зайти в «Настройки» (Settings), быстро нажать на шестерёнку десять раз и включить экспериментальные функции (Experimental Feature) внизу списка. Общаться по видеосвязи можно будет только с пользователем, который проделал то же самое.