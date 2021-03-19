В Telegram появились голосовые чаты на миллионы человек

В новой версии Telegram голосовые чаты можно создавать не только в группах, но и в Telegram-каналах. Количество слушателей для них может быть каким угодно. В Telegram утверждают, что число слушателей может достигать миллионов. То есть каждый Telegram-канал может стать своего рода радиостанцией. В Clubhouse, между тем, количество слушателей ограничено 8000 человек.

Также голосовые чаты можно записывать. Если слушатель во время сессии захочет что-то сказать, он может «поднять руку». Если администратор согласится, то пользователь сможет высказаться. У участников чата будет краткое описание себя.

Для голосовых чатов будут создаваться пригласительные ссылки. Знаменитости смогут присоединяться к чату от имени своих каналов, а не от личного аккаунта. Так без риска для себя в чатах могли бы участвовать президенты.

Кроме того, в новом Telegram можно перезапустить длинные голосовые сообщения с момента, где пользователей остановился в прослушивании.