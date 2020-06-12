В Telegram появился канал, который ведёт искусственный интеллект

Канал называется «42 секунды». О его создании рассказал директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» и автор Telegram-канала TechSparks Андрей Себрант. Каждый день искусственный интеллект формирует выжимку из статей про информационные технологии и рунет. Создатели утверждают, что информация получается «чистой», то есть без какой-либо окраски.

Подписаться на канал можно через бота @fortytwo_Invite_bot. «Пустить» он, как сообщается, может не всех желающих. Чтобы получить приглашение от бота, нужно написать своё имя и фамилию, должность и место работы, а также прикрепить ссылку на Facebook или LinkedIn. Затем бот «примет» решение по заявке.