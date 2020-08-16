В Telegram появится возможность демонстрации экрана собеседникам

Об этом пишет издание «Код Дурова», ссылаясь на разработчика команды Telegram под ником Ali F. По его словам, новая опция позволит транслировать изображение экрана смартфона другим участникам чата. Не исключено, что нововведение станет дополнением к недавно выпущенной функции видеозвонков.

Её команда мессенджера презентовала 14 августа, в день рождения Telegram. Чтобы созвониться с пользователем, нужно нажать кнопку со значком камеры в его профиле. После того, как собеседники автоматически обменяются ключами шифрования, откроется интерфейс видеозвонков. Опция уже доступна для пользователей и Android, и iPhone.