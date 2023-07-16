В Telegram продавали видео со взломанных радионянь с обнаженными детьми

Отчет показал, что материалы с детьми, полученные с сотен взломанных камер Hikvision, продавались в Telegram. Издание пишет, что хакеры, вероятно, получили доступ к незащищенным камерам Hikvision, используя слабые или известные пароли, а затем использовали Telegram для распространения доступа к записям.

IPVM обнаружил в каналах Telegram сообщения, рекламирующие доступ к взломанным камерам с использованием таких терминов, как «cp». После этого Telegram удалил каналы, некоторые из которых насчитывали тысячи участников.

Ответ компании Hikvision был негативным, она заявила, что ничего не знает об этих преступлениях. «Эгоистичное решение IPVM обратиться к нам за комментарием, прежде чем предупредить власти, весьма сомнительно и, в данном случае, позорно». IPVM оспаривает это утверждение и заявляет, что после обнаружения преступлений незамедлительно обратилась в ФБР.