В Telegram разрешат покупать анонимные виртуальные номера

11:07, 28 ноября 2022
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В Telegram разрешат покупать анонимные виртуальные номераНо сколько такие будут стоить, ещё не известно
Канал Telegram Info сообщил, что на платформе Fragment скоро можно будет приобрести виртуальные номера для мессенджера.
Фото: unsplash
Упоминание этого обнаружили в beta-версии Telegram для Android. На Fragment ранее устроили аукцион NFT, которые дают право на владение определёнными именами пользователей в мессенджере. Вероятно, с номерами всё будет организовано по тому же принципу.
Telegram Info также напомнил, что в ранних beta-версиях была замечена возможность войти в аккаунт с номера, начинающегося с кода +888 и принадлежащего Fragment.