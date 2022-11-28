В Telegram разрешат покупать анонимные виртуальные номера

Упоминание этого обнаружили в beta-версии Telegram для Android. На Fragment ранее устроили аукцион NFT, которые дают право на владение определёнными именами пользователей в мессенджере. Вероятно, с номерами всё будет организовано по тому же принципу.

Telegram Info также напомнил, что в ранних beta-версиях была замечена возможность войти в аккаунт с номера, начинающегося с кода +888 и принадлежащего Fragment.