В Telegram разрешат создавать ТВ-каналы

Дуров отметил, что с сегодняшним обновлением пользователи Telegram получили возможность создавать собственные радиостанции в приложении. В скобках Павел добавил, что позже этой весной пользователи смогут создавать и собственные ТВ-каналы.

Больше подробностей о будущем нововведении нет. Можно предположить, что в Telegram появятся функции для проведения видеотрансляций.

Также Дуров в посте указал, что пользователям iOS придётся подождать немного, прежде чем новая версия Telegram появится в App Store. Причина тому — некоторые технологические проблемы Apple. Пользователи других платформ могли сразу получить доступ к Voice Chats 2.0.