В Telegram за это берут деньги: WhatsApp получит транскрипцию аудиосообщений

Первоначально поддерживаются такие языки, как английский, испанский, португальский (Бразилия), русский и хинди, но для использования функции транскрипции пользователям необходимо будет загрузить языковые пакеты. WhatsAppуверяет, что все транскрипции будут осуществляться на устройстве, сохраняя сквозное шифрование для обеспечения конфиденциальности пользователей. Пока неясно, используется ли ИИ Meta для расшифровки.

Это решение компании следует за аналогичными внедрениями в iOS 18 и устройствах Galaxy. Теперь пользователи могут быстро сканировать и искать содержимое сообщений, не прослушивая целые голосовые.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена