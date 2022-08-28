В Telegram запустили бота для озвучки любого текста голосами героев Warcraft 3

Бот называется Silero TTS. Работает всё просто. Сначала нужно пройти проверку и ввести капчу. Затем можно перейти по команде /speaker и выбрать нужный голос. Доступно 20 героев Warcraft 3. В будущем разработчики намерены добавить больше голосов.

После этого нужно просто ввести и отправить любой текст. Бот вернёт вам аудиофайл с озвучкой. Бот может озвучивать сообщения длиной до 500 символов. Можно также вручную указать ударение в слове: поставить «+» перед ударной гласной.