В Telegram запустили бота для озвучки любого текста голосами героев Warcraft 3

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В Telegram запустили бота для озвучки любого текста голосами героев Warcraft 3Доступны 20 персонажей
В Telegram запустили бесплатного бота, который может озвучивать любой текст голосами героев Warcraft 3 в российском дубляже.
Бот называется Silero TTS. Работает всё просто. Сначала нужно пройти проверку и ввести капчу. Затем можно перейти по команде /speaker и выбрать нужный голос. Доступно 20 героев Warcraft 3. В будущем разработчики намерены добавить больше голосов.
После этого нужно просто ввести и отправить любой текст. Бот вернёт вам аудиофайл с озвучкой. Бот может озвучивать сообщения длиной до 500 символов. Можно также вручную указать ударение в слове: поставить «+» перед ударной гласной.