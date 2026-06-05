В Tencent признали, что большинство кода в этом году создал ИИ

Опубликовано 05 июня 2026, 12:581 мин.
В Tencent признали, что большинство кода в этом году создал ИИАкцент теперь на архитектуре
На конференции Tencent Cloud AI Industry Application старший вице-президент компании Тан Даошэн заявил, что в этом году большая часть программного кода в Tencent уже написана ИИ.
© tencent games
По его словам, инженеры теперь больше сосредоточены на «проектировании архитектуры» и «управлении», а «рутинную работу по написанию кода» они доверили ИИ. Люди лишь периодически проверяют и корректируют результаты.
В отчёте Tencent за первый квартал года уточняется ещё, что после реорганизации команда разработчиков ИИ обновила систему и создала модель Hy3 preview. Это как раз и позволило «значительно ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта».
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
Теги: