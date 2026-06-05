Приложения
Опубликовано 05 июня 2026, 12:58
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В Tencent признали, что большинство кода в этом году создал ИИ

Акцент теперь на архитектуре
На конференции Tencent Cloud AI Industry Application старший вице-президент компании Тан Даошэн заявил, что в этом году большая часть программного кода в Tencent уже написана ИИ.
В Tencent признали, что большинство кода в этом году создал ИИ

© tencent games

По его словам, инженеры теперь больше сосредоточены на «проектировании архитектуры» и «управлении», а «рутинную работу по написанию кода» они доверили ИИ. Люди лишь периодически проверяют и корректируют результаты.

В отчёте Tencent за первый квартал года уточняется ещё, что после реорганизации команда разработчиков ИИ обновила систему и создала модель Hy3 preview. Это как раз и позволило «значительно ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта».

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Tencent
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