В Tencent признали, что большинство кода в этом году создал ИИ

По его словам, инженеры теперь больше сосредоточены на «проектировании архитектуры» и «управлении», а «рутинную работу по написанию кода» они доверили ИИ. Люди лишь периодически проверяют и корректируют результаты.

В отчёте Tencent за первый квартал года уточняется ещё, что после реорганизации команда разработчиков ИИ обновила систему и создала модель Hy3 preview. Это как раз и позволило «значительно ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта».