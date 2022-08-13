В TikTok начал распространяться новый медицинский миф о тампонах

Издание Healthline пишет, что нет никаких доказательств того, что диоксид титана, встречающийся в природе в виде минералов и использующийся во многих косметических продуктах, вызывает рак у людей. Некоторые данные свидетельствуют о том, что диоксид титана потенциально может быть канцерогенным при вдыхании, однако это наблюдалось только у мышей, а не у людей.

«Это заблуждение — хороший пример лженауки, когда что-то кажется правдоподобным из-за доли истины, но неверно истолковывает фактические научные данные», — отметил эксперт-токсиколог.