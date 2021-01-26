В TikTok нашли лазейку для взлома пользователей

Исследователи рассказали, что брешь безопасности находится в функции «Найти друзей» в TikTok. С её помощью злоумышленники могут получить доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту, нику, уникальному ID, фотографиям, настройкам для скрытия профиля и управления подписками. Эту информацию преступники могут использовать в незаконных целях.

Специалисты уже сообщили об уязвимости владельцу TikTok ByteDance. Её начали срочно устранять.

Стоит отметить, что исследователи Check Point Research уже дважды находили бреши в безопасности TikTok. Специалисты призывают пользователей TikTok указывать как можно меньше данных о себе и регулярно обновлять как само приложение, так и операционку.