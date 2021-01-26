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Сегодня 16:20
В TikTok нашли лазейку для взлома пользователей
Преступники могли получить доступ к данным и фото
Исследователи Check Point Research обнаружили в популярном приложении TikTok лазейку, которая позволяет взломать пользователей. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным, фотографиям профиля и важным настройкам.
Исследователи рассказали, что брешь безопасности находится в функции «Найти друзей» в TikTok. С её помощью злоумышленники могут получить доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту, нику, уникальному ID, фотографиям, настройкам для скрытия профиля и управления подписками. Эту информацию преступники могут использовать в незаконных целях.
Специалисты уже сообщили об уязвимости владельцу TikTok ByteDance. Её начали срочно устранять.
Стоит отметить, что исследователи Check Point Research уже дважды находили бреши в безопасности TikTok. Специалисты призывают пользователей TikTok указывать как можно меньше данных о себе и регулярно обновлять как само приложение, так и операционку.