В TikTok нашли множество роликов с переброской военной техники на запад России

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В TikTok нашли множество роликов с переброской военной техники на запад РоссииВ поиске помогли песни «Любэ» и «Фактор-2»
Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли за последнюю неделю в TikTok около 30 роликов с военной техникой, которая движется на запад России. Найти их удалось благодаря песням «Любэ» и «Фактор-2».
Основатель Conflict Intelligence Team отметил, что люди действительно обычно выкладывают такие ролики под известные песни вышеперечисленных групп. Это, например, треки «Война» группы «Фактор-2», песни «Давай за…» и «Солдат» группы «Любэ», композиции Макса Коржа, а также «Катюша» и «Священная война». Поиск по песням назвали одним из самых простых способов найти ролики на определённую тематику в TikTok.
Очевидцы засняли переброску военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России. Ранее западные СМИ начали сообщать о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины.
Источник: TJ