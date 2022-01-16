В TikTok нашли множество роликов с переброской военной техники на запад России

Основатель Conflict Intelligence Team отметил, что люди действительно обычно выкладывают такие ролики под известные песни вышеперечисленных групп. Это, например, треки «Война» группы «Фактор-2», песни «Давай за…» и «Солдат» группы «Любэ», композиции Макса Коржа, а также «Катюша» и «Священная война». Поиск по песням назвали одним из самых простых способов найти ролики на определённую тематику в TikTok.

Очевидцы засняли переброску военнослужащих и техники из Сибири и с Дальнего Востока в западные регионы России. Ранее западные СМИ начали сообщать о том, что Россия концентрирует войска вблизи Украины.