В TikTok появились платные ролики

Новая программа Series позволяет блогерам создавать коллекции видео, доступные для покупки. Каждая коллекция может содержать до 80 роликов, а сами они могут длиться до 20 минут. Создатели смогут устанавливать свои ставки от 1 до 190 долларов, а поклонники могут купить доступ.

На данный момент платная опция доступна только для избранных авторов. На запуске TikTok позволит создателям сохранить весь свой доход за вычетом комиссий магазина приложений.