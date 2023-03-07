В TikTok появились платные ролики

19:41, 07 марта 2023
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В TikTok появились платные роликиСоздатели смогут зарабатывать на своих видео
TikTok добавил ещё один способ зарабатывать деньги на платформе: размещать эксклюзивный контент за платным доступом. Такие ролики могут быть намного длиннее, чем обычно.
Фото: Unsplash
Новая программа Series позволяет блогерам создавать коллекции видео, доступные для покупки. Каждая коллекция может содержать до 80 роликов, а сами они могут длиться до 20 минут. Создатели смогут устанавливать свои ставки от 1 до 190 долларов, а поклонники могут купить доступ.
На данный момент платная опция доступна только для избранных авторов. На запуске TikTok позволит создателям сохранить весь свой доход за вычетом комиссий магазина приложений.