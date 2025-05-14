В TikTok появился ИИ-инструмент “оживления” фотографий — AI Alive

Опубликовано 14 мая 2025, 20:151 мин.
В TikTok появился ИИ-инструмент “оживления” фотографий — AI AliveНовый инструмент для превращения фото в видео
TikTok запустил функцию на основе искусственного интеллекта для создания видео из статичных изображений, названную TikTok AI Alive, сообщает TechCrunch. Инструмент позволяет пользователям превращать фотографии в короткие анимированные ролики.
© TikTok
Для создания видео достаточно выбрать фото, нажать на иконку AI Alive и задать текстовое описание, описывающее желаемый эффект. Все ролики помечаются как ИИ-сгенерированные и содержат метаданные C2PA — стандарт, подтверждающий их ИИ-происхождение даже при скачивании. TikTok подчеркивает безопасность: перед публикацией фото, текстовые запросы и готовые видео проходят проверку модерации.
Функция строится на работе TikTok с генератором изображений из текста, запущенным ранее, и опережает конкурентов, таких как Snapchat, которые пока ограничиваются статичными ИИ-изображениями.