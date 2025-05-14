В TikTok появился ИИ-инструмент “оживления” фотографий — AI Alive

Для создания видео достаточно выбрать фото, нажать на иконку AI Alive и задать текстовое описание, описывающее желаемый эффект. Все ролики помечаются как ИИ-сгенерированные и содержат метаданные C2PA — стандарт, подтверждающий их ИИ-происхождение даже при скачивании. TikTok подчеркивает безопасность: перед публикацией фото, текстовые запросы и готовые видео проходят проверку модерации.

Функция строится на работе TikTok с генератором изображений из текста, запущенным ранее, и опережает конкурентов, таких как Snapchat, которые пока ограничиваются статичными ИИ-изображениями.