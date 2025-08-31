В TikTok появятся голосовые сообщения

Голосовые сообщения будут ограничены одной минутой. Для фото и видео пользователи смогут отправлять до девяти файлов за раз, выбирая их из галереи или напрямую снимая на камере. Однако изображение или видео нельзя будет отправить первым сообщением другому пользователю.

Существуют и другие ограничения: пользоваться чатом могут только зарегистрированные пользователи старше 16 лет.

Ранее TikTok уже добавил групповые чаты до 32 человек и функцию Footnotes, которая работает по принципу Community Notes из X.