31 августа 2025
В TikTok появятся голосовые сообщения

Пользователи TikTok вскоре смогут отправлять голосовые сообщения, фото и видео в личных и групповых чатах. СМИ пишут, что новые функции станут доступны в ближайшие недели.
Голосовые сообщения будут ограничены одной минутой. Для фото и видео пользователи смогут отправлять до девяти файлов за раз, выбирая их из галереи или напрямую снимая на камере. Однако изображение или видео нельзя будет отправить первым сообщением другому пользователю.

Существуют и другие ограничения: пользоваться чатом могут только зарегистрированные пользователи старше 16 лет.

Ранее TikTok уже добавил групповые чаты до 32 человек и функцию Footnotes, которая работает по принципу Community Notes из X.

