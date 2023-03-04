В TikTok предложили лечиться соком сырого картофеля. Эксперты предупредили об опасности

Так, блогерша Элли Казацца рассказала своим 12 200 подписчикам, что попробовала тренд TikTok на своей 14-летней дочери, у которой был «очень сильный стрептококк», и он прошёл в течение двух часов. В другом ролике и вовсе заявили, что картофель можно использовать для лечения инфекций горла. Один тиктокер даже подсказал, какие сорта работают лучше всего.

Однако медицинские эксперты не одобряют этот тренд TikTok. По словам специалистов, ангина дочери Казаццы могла пройти сама по себе. Врачи говорят, что нет существенных доказательств того, что картофель может лечить стрептококковую ангину. Для лечения необходимы антибиотики.