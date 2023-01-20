В TikTok распространяют новый способ борьбы с похмельем. Работает ли он

19:44, 20 января 2023
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В TikTok распространяют новый способ борьбы с похмельем. Работает ли онПредлагают окунуть лицо в ледяную воду
В TikTok завирусились ролики, в которых показывается экстравагантный способ борьбы с похмельем — опустить лицо в миску с ледяной водой. Насколько это действенно, объясняют эксперты.
Фото: Pixabay
Многие пользователи TikTok хвалят этот метод, другие говорят, что погружения лица в холодную воду на несколько секунд недостаточно, чтобы добиться цели. Кто-то и вовсе сообщает, что после манипуляций им стало только хуже, например, усилилась тошнота.
Один из опрошенных экспертов заявил, что «нет никаких научных доказательств того, что этот метод будет эффективным или безопасным». Он отметил, что лучший способ предотвратить похмелье — уменьшить потребление алкоголя.