В TikTok распространяют новый способ борьбы с похмельем. Работает ли он

Многие пользователи TikTok хвалят этот метод, другие говорят, что погружения лица в холодную воду на несколько секунд недостаточно, чтобы добиться цели. Кто-то и вовсе сообщает, что после манипуляций им стало только хуже, например, усилилась тошнота.

Один из опрошенных экспертов заявил, что «нет никаких научных доказательств того, что этот метод будет эффективным или безопасным». Он отметил, что лучший способ предотвратить похмелье — уменьшить потребление алкоголя.