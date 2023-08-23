В TikTok станет больше рекламы. Теперь и в «поиске»

Рекламные материалы будут взяты из других видеороликов, размещенных брендами на платформе, помечены как спонсорский контент и будут отображаться рядом с результатами поиска.

Компания также обещает «безопасность» бренда в рамках этого предложения, отмечая, что у рекламодателей есть возможность добавлять «Отрицательные ключевые слова» в каждую группу объявлений, что позволяет им избежать показа рекламы по запросам, которые не соответствуют их бренду.

Рекламодатели, вероятно, сочтут эту функцию полезной, поскольку TikTok все чаще выступает в качестве поисковой альтернативы для рекомендаций по различным товарам и услугам. Но вот пользователи вряд ли оценят такой подход, хоть и повлияет на нововведения не смогут. Придется свыкнуться.