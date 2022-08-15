В TikTok теперь можно создавать картинки по текстовому описанию

Сегодня в 15:48
1 мин.
В TikTok теперь можно создавать картинки по текстовому описаниюА затем использовать их в качестве фонов
TikTok добавил в приложение инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может генерировать картинку на основе текста.
Новый эффект называется «AI greenscreen». В поле ввода текста нужно набрать описание желаемой картинки и подождать, пока приложение создаст её. По схожему принципу работает система DALL·E 2. Правда, последняя всё же более продвинутая.
Сгенерированные в TikTok изображения можно использовать в качестве фона для видео. Получаются абстрактные образы:
The Verge
Авторы The Verge проверили, что система не даёт генерировать откровенно эротические или насильственные изображения. Это могло быть одной из причин, почему для TikTok выбрали модель, не способную на реализм. Ещё одним ограничением могли быть большие вычислительные ресурсы, которые требуются для передовых систем.